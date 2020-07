Fontana indagato: i commenti

La notizia dell’iscrizione al registro degli indagati da parte del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per l’inchiesta sulla fornitura di camici ha sollevato le reazioni delle opposizioni, soprattutto da parte di Movimento cinque stelle e dei due esponenti varesini del Partito democratico Alessandro Alfieri e Marco Astuti. A supporto del governatore è intervenuto invece Roberto Maroni.

«Questa giunta -attacca Massimo De Rosa, capogruppo M5S Lombardia – andrebbe azzerata perché non è in grado di gestire la Regione. I lombardi non si sono meritati il modo in cui è stata gestita l’epidemia, e ora assistono a decine di indagini culminate con il reato ipotizzato di frode in pubbliche forniture al massimo rappresentante del governo locale. Troppe ombre si allungano su questa classe dirigente che ha dimostrato di non saper perseguire, se non i propri interessi, certamente non quelli dei cittadini».

«Ci auguriamo – commentano invece il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti del Pd – che Attilio Fontana possa chiarire la propria posizione e dissipare ogni ombra rispetto all’inchiesta sui camici dell’azienda di proprietà del cognato e possa dimostrare la correttezza del suo operato. In ogni caso, al di là della vicenda giudiziaria che farà il suo corso, emerge ancora una volta l’incapacità della Regione a guida Lega di gestire adeguatamente le procedure e le numerose inchieste sorte sulla gestione dell’emergenza Covid ne sono una dimostrazione».

Sostegno al governatore è invece arrivato da Roberto Maroni. «Attilio Fontana – scrive sui social l’ex presidente di Regione Lombardia – è una persona onesta e perbene, vittima di una aggressione mediatica e giudiziaria a cui saprà (e sapremo) reagire con forza e determinazione».