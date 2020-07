Fontana: «Non ho patrimoni nascosti»

«Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici», è così che conclude la giornata Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia indagato dalla Procura di Milano per la vicenda dei camici che l’azienda di suo cognato, Andrea Dini, cercò di vendere alla Regione durante l’epidemia da coronavirus.

Un altro post sul suo profilo facebook per rendere pubbliche le sue sensazioni a qualche ora dalla notizia delle indagini avviate sul suo operato: «Sono emotivamente coinvolto dall’abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno. Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste maldicenze hanno avuto facile vetrina. Adesso qualche ora di riposo, da domani si riprende come sempre il lavoro alla guida della Regione più bella del mondo».

E anche Salvini ha preso in queste ore le difese di Fontana: «Il governatore indagato per un regalo, un’assurdità. Ne abbiamo abbastanza di queste indagini a orologeria e a senso unico. La Lombardia, i suoi morti e le sue istituzioni meritano rispetto, siamo stufi».