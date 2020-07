Formigoni e Lucchina assolti dall’accusa di corruzione per forniture all’ospedale di Cremona

Roberto Formigoni e Carlo Lucchina sono stati assolti dal tribunale di Cremona dalle accuse di corruzione. I due erano accusati di corruzione e turbativa d’asta, mentre l’ex direttore generale dell’ospedale di Cremona Simona Marianisolo doveva rispondere di abuso d’ufficio. Per i tre imputati anche il pm Francesca Messina aveva chiesto l’assoluzione durante l’istruttoria perché non erano emerse prove della corruzione.

Al centro dell’inchiesta , un’apparecchiatura oncologica, venduta nel 2011 all’ospedale di Cremona dall’imprenditore catanese Giuseppe Lo Presti, titolare della Hermex Italia, per la cifra di otto milioni di euro. Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe versato una tangente di 427.000 euro a Gianluca Guarischi, perché sponsorizzasse il suo macchinario al presidente Formigoni. Guarischi avrebbe quindi consegnato a Formigoni dei soldi, oggetti di valore e altre prestazioni per sbloccare la trattativa.

Formigoni lo scorso anno è stato condannato in via definitiva per corruzione nel processo per il crac delle fondazioni Maugeri e San Raffaele.