Incendio in un capannone vicino all’area mercato di Gallarate

I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in via De Magri, nella zona dell’area mercato e del museo Maga a Gallarate.

Le fiamme hanno interessato un capannone di un’azienda edile, sono partite da pianali in legno: l’incendio è stato contenuto, sul posto ha operato solo un’autopompa, sufficiente ad avere la meglio sulle fiamme.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Locale.

(articolo aggiornato alle ore 18.45)