Tutti i sapori dell’estate: torna a Induno Olona il Mercato della Terra

Sapori e profumi d’estate sabato 11 luglio a Induno Olona, dove dalle 9 alle 14, sarà possibile fare la spesa al Mercato della Terra del Piambello.

Il mercato, che sarà allestito sempre nel piazzale di via Jamoretti in località San Cassano, è al secondo appuntamento post Covid, con una nuova organizzazione degli spazi per mantenere la distanza fisica e permettere al pubblico di fare la spesa in tutta sicurezza.

Tra le bancarelle dei produttori locali selezionati da Slow Food provincia di Varese secondo il criterio del cibo buono e pulito si potrà fare la spesa in modo consapevole acquistando birra, biscotti e dolci, carni bianche, cereali, farine, fiori ed erbe officinali, formaggi, frutta e verdura, lumache, marmellata, miele, pane, pasta, pollame, riso, salumi, vino e zafferano.

Inoltre sarà presente un punto di ristoro caldo.