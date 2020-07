ITS Lombardo Mobilità Sostenibile: si riparte con slancio e in sicurezza

La sede dell’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile è di nuovo operativa! Terminato il lockdown sono state infatti messe in opera tutte le azioni previste dalla normativa per riaprire l’Istituto Tecnico Superiore in totale sicurezza.

E così tanti studenti dei corsi post-diploma ITS hanno potuto

riprendere le attività di laboratorio sospese nei mesi passati e anche gli stage interrotti.

Passiamo luglio insieme

Grazie alla riapertura, tutti i giovani interessati ai corsi dell’ITS possono ora visitare laboratori e aule, accompagnati dai tutor dei corsi, e svolgere con loro dei colloqui orientativi per decidere il proprio futuro formativo.

Chi non può raggiungere la sede di Case Nuove di Somma Lombardo (Va), accanto a Malpensa, è invitato all’Open Meet Special Edition on line che si terrà lunedì 27 luglio alle ore 15,30.

Pronti per il nuovo anno formativo

I neo diplomati, o i giovani che vogliono cambiare il percorso post-diploma intrapreso, possono iscriversi alle selezioni dei corsi ITS 2020-2021.

La data della prima sessione delle selezioni e il 16 settembre.

Tutte le informazioni per partecipare a queste attività sono reperibili sul sito www.itslombardomobilita.it



La forza degli ITS

I corsi ITS nascono per rispondere alla necessità di nuovi professionisti che le aziende del territorio

esprimono per rendere la loro attività sempre più competitiva. L’ITS forma dunque figure molto ricercate, in ambiti lavorativi interessanti e avvincenti.

L’attività pratica è la forza di questi corsi, grazie alle ore di laboratorio e soprattutto al lungo periodo di tirocinio presso le aziende. In più, la metà dei docenti proviene dal mondo del

lavoro, introducendo da subito gli studenti nella professione che stanno apprendendo.



I corsi post-diploma dell’ITS Lombardo

I corsi proposti dall’ITS Lombardo Mobilità Sostenibile si riferiscono ai seguenti ambiti:

Ambito Manutenzione aeromobili

Il grande sviluppo del trasporto aereo comporta una previsione di crescita nell’ordine delle migliaia di tecnici manutentori in grado di garantire l’efficienza dei mezzi aerei. L’ITS Lombardo è la prima scuola certificata da ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).



Ambito Costruzioni aeronautiche

L’industria dell’aerospazio rappresenta un’eccellenza del made in Italy, grazie al suo potenziale innovativo, e genera occupazione per un gran numero di professionisti che si specializzano in

questo settore.



Ambito Logistica

La Logistica svolge un ruolo fondamentale nelle più importanti attività imprenditoriali. È grazie a essa, per esempio, che l’e-commerce sta prendendo sempre più piede in tutto il mondo. C’è

dunque una grande necessità di professionisti competenti in questa materia, con un’attenzione all’ambiente.

Ambito Meccatronica per l’Industria 4.0

Con il passaggio delle imprese a Industria 4.0, la meccanica tradizionale sta velocemente evolvendo nella meccatronica. Sono numerose le imprese che richiedono giovani professionisti

specializzati in questo ambito.