Lugano: due giovani accusati di aver dato fuoco a un autovelox

Due giovani sono finiti nei guai in Canton Ticino, perché sono stati accusati di aver dato fuoco a un radar semistazionario – un’apparecchiatura utilizzata dalle forze dell’ordine per sanzionare gli eccessi di velocità – che era posizionato sull’autostrada A2 nella zona di Pazzallo.

L’episodio avvenne lo scorso 8 marzo, ma oggi il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale hanno comunicato che nei loro confronti sono state avanzatele ipotesi di reato di incendio intenzionale e danneggiamento aggravato. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.

Secondo le ricostruzioni, un 20enne cittadino brasiliano residente in Italia è stato l’autore materiale dell’incendio: avrebbe usato una bottiglia riempita di benzina per appiccare il fuoco per evitare che all’amico – un 22enne svizzero domiciliato nel Luganese – venisse sanzionato un eccesso di velocità rilevato dal radar. Il 22enne era comunque presente, così spiegano gli inquirenti, al momento dell’incendio.

I due giovani sono stati fermati: il 22enne dalla Polizia Cantonale mentre il 20enne – che era già ricercato – dagli uomini della Polizia della Città di Lugano. Ora dovranno rispondere delle accuse; il danno causato ammonta a circa 15mila franchi.