A Lugano un uomo in arresto con l’accusa di furto d’auto morde la gamba a un agente

È sospettato di aver messo a segno una serie di furti d’auto nel Luganese. Un cittadino tunisino di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia Cantonale. L’uomo, richiedente asilo, è stato individuato grazie a una segnalazione che ne denunciava movimenti sospetti intorno a una vettura in viale Cattori.

Le successive ricerche coordinate dalla Polizia cantonale con la collaborazione della Polizia Città di Lugano hanno quindi portato di lì a poco a individuare il 27enne che, nel contesto del fermo, ha opposto resistenza mordendo a una gamba uno degli agenti. L’inchiesta dovrà ora chiarire le sue responsabilità in altri analoghi furti con scasso all’interno dei veicoli. Le ipotesi di reato sono di ripetuto furto, danneggiamento, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti dell’autorità.

Per evitare sgradite sorprese, la Polizia cantonale ricorda nuovamente l’importanza di non lasciare in mostra all’interno della propria vettura oggetti di valore (apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti e quant’altro) e di chiudere sempre il proprio veicolo (finestrini compresi) anche se ci si allontana per dei brevi intervalli di tempo.