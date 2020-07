Luino, aria di divorzio in casa Centrodestra

Da una parte Forza Italia e Fratelli d’Italia. Dall’altra la Lega.

Sembra essere questo l’orizzonte politico in casa centrodestra a Luino che secondo indiscrezioni segnerebbe il passo in un percorso di ascolto e condivisione, ma soprattutto di mediazione partito mesi e mesi fa con l’intento di arrivare ad un candidato unico.

Ma questa ipotesi sembra allontanarsi sempre di più. Non solo. L’idea di trovare un candidato civico che superasse la figura di Alesandro Casali messa sul tavolo dal Carroccio ma indigesta agli alleati di coalizione sembra non andare a buon fine.

Decisivi saranno i prossimi giorni per due motivi.

Il primo risiede nell’endemica capacità della politica di far rivivere accordi apparentemente stracciati.

Il secondo, collegato al primo, riguarda l’imminenza dei tempi che avvicinano sempre più al 20 e 21 settembre, momento del voto: due mesi, con in mezzo agosto.

Questo anche alla luce del fatto che a giorni il centrosinistra svelerà il nome del candidato – o della candidata – alla poltrona di sindaco che così entrerà a pieno titolo nell’agone politico di una campagna elettorale difficile, breve e complicata, anche se giocata su temi locali o iperlocali, in questi giorni al centro di una serie di proposte su cui il terzo soggetto per ora in campo, Furio Artoni, con la sua Alleanza civica, si sta già muovendo