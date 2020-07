MV Agusta, costanza premiata: Manzi e Corsi in zona punti a Jerez

Due moto in zona punti, dopo giorni difficili tra test, prove libere e qualifiche: il bilancio finale del primo weekend di gare dopo il lockdown è positivo per la MV Agusta impegnata nel Motomondiale. Le F2 gestite dal Forward Racing Team, infatti, sul tracciato di Jerez de la Frontera terminano il GP di Spagna di Moto2 con Manzi all’undicesimo posto e Corsi al quindicesimo, incamerando cinque punti con il riminese e uno – il primo stagionale – con il romano.

Nella prima delle due gare prevista in Andalusia, le MV Agusta hanno confermato quanto visto in molte occasioni della scorsa stagione, ovvero di andare meglio sul passo gara rispetto al giro secco: con una prova all’insegna di pazienza e costanza, Manzi – partito bene – ha recuperato ben 12 posizioni rispetto alla griglia di partenza arrivando vicino alla top 10; Corsi ha scalato a sua volta la graduatoria infilandosi all’ultima posizione disponibile per la classifica.

Una soddisfazione, nella gara vinta da Luca Marini – con pieno merito – davanti a Nagashima e Martin: le F2 infatti hanno sempre faticato con le alte temperature andaluse come ricorda la team manager Milena Koerner. «Già in passato abbiamo sofferto in queste condizioni e anche questo weekend l’asfalto è sempre stato intorno ai 60º C. Nonostante questo entrambi i piloti hanno migliorato con costanza e sono stati competitivi: settimana prossima ci sarà un altro GP a Jerez e cercheremo di migliorare la qualifica perché effettivamente abbiamo un buon passo gara».

Solida la prova di Stefano Manzi, che ha approfittato di qualche defaillance di piloti più attesi (da Luthi a Bezzecchi) mostrando però grinta e capacità di attaccare al momento giusto con qualche sorpasso di rilievo. «Sono partito bene e ho stabilito un buon ritmo, poi verso la fine sono riuscito a migliorare ancora e a guadagnare diverse posizioni. Speriamo di partire da questa posizione per riuscire a fare una gara ancora più buona settimana prossima». Non del tutto soddisfatti Simone Corsi, solo alla seconda gara sulla MV-Forward: «Peccato per la partenza dove ho perso parecchie posizioni ma poi ho preso un buon ritmo e avrei potuto arrivare un paio di posizioni più avanti. Tra sette giorni speriamo di partire un po’ più avanti e magari fare una gara migliore».