Primi giri del 2022 a Jerez per le MV Agusta del Motomondiale

Si sono conclusi sul tracciato di Jerez de la Frontera, in Spagna, i primi test privati del 2022 per il Forward Racing e per le MV Agusta iscritte al Motomondiale in classe Moto2. Il team basato ad Agno ha impiegato entrambi i piloti titolari, l’italiano Simone Corsi e lo spagnolo Marcos Ramirez, quest’ultimo alla prima stagione con la moto varesina.

Buoni i riscontri, secondo quanto comunicato dal team, con Corsi che nell’ultima giornata di prove è stato capace di far segnare il quarto tempo tra i piloti di Moto2 in pista con 1.41.901, a poco più di mezzo secondo dal miglior crono di Somkiat Chantra sulla Kalex. Nono invece Ramirez (1.42.349), protagonista di una caduta nel finale di una sessione dove diversi piloti sono andati a terra a causa del forte vento che ha creato difficoltà un po’ a tutti.

Nel primo giorno invece Ramirez aveva girato in 42.9 facendo leggermente meglio di Corsi (43.0) che ha provato anche la lunga distanza e non solo il giro secco. Il pilota romano ha potuto verificare in pista le migliorie apportate alla F2 grazie al lavoro invernale anche in galleria del vento e ha “preso le misure” al box nel senso che anche lo staff è stato rinnovato.

Il prossimo appuntamento in circuito per l’MV Agusta Forward sarà giovedì 17 febbraio, di nuovo sul tracciato andaluso di Jerez: in programma nuovi test e le ultime verifiche prima del test ufficiale IRTA programmato a Portimao (Portogallo) tra sabato 19 e lunedì 21 febbraio. Terminato il quale il focus si sposterà sull’esordio in gara fissato per il 6 marzo in Qatar.