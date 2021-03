Tre settimane all’esordio nel Motomondiale: test a Jerez per le MV Agusta

L’avvio del Motomondiale 2021 è sempre più vicino: la prima gara è prevista in Qatar nel weekend del 26-28 marzo ma piloti e squadre sono già pienamente al lavoro in vista dell’esordio. Lo stesso Qatar sta ospitando i team della MotoGP mentre alcuni di quelli impegnati in Moto2 e Moto3 si sono ritrovati a Jerez de la Frontera, in Spagna, per i primi test ufficiali dell’anno.

Tra i box aperti, naturalmente, anche quello del Forward Racing Team, la struttura ticinese che per il terzo anno consecutivo gestisce le Mv Agusta F2 iscritte alla seconda categoria iridata. Tre le moto varesine iscritte a questa edizione del mondiale: il confermato Simone Corsi sarà affiancato da Lorenzo Baldassarri mentre il giovane Tommaso Marcon avrà il compito di sviluppare le moto e parteciperà ad alcune gare europee.

Tutti e tre i piloti hanno preso parte ai test andalusi, nei quali il miglior tempo assoluto è stato di Sam Lowes con la Kalex del team Marc VDS; Corsi però ha fatto segnare con il proprio miglior giro il secondo crono di giornata (e il quarto nella graduatoria combinata), chiudendo le sue prove in 1.41.761 con 129 tornate effettuate in due giorni.

Baldassarri, alla seconda uscita in MV dopo il test di “assaggio” dei mesi scorsi, ha lavorato soprattutto sull’ergonomia per trovare il miglior compromesso tra posizione del pilota e funzionalità del mezzo. Il centauro marchigiano ha percorso 158 giri chiudendo in ottava posizione nella classifica dei tempi combinati. Sessanta invece i giri incasellati da Marcon che deve riprendere confidenza con questo tipo di mezzi, dopo che nelle ultime esperienze aveva gareggiato in MotoE.

«Sono contento di questi due giorni di test – ha detto Corsi – La prima giornata è stata molto produttiva e sono stato davvero veloce. Nella seconda abbiamo provato particolari che non hanno prodotto i risultati sperati, ma ci siamo dedicati a questo tipo di lavoro piuttosto che sul tempo. Per ora abbiamo ancora un gap di mezzo secondo dai primi quindi proseguiremo il nostro lavoro ai test del Qatar per arrivare preparati al meglio per la prima gara del Campionato 2021».

«Avevo bisogno di riacquisire il feeling e di fare un po’ di chilometri con la mia F2 – ha aggiunto “Balda” – C’era bisogno di questi test anche per ristabilire i rapporti con il gruppo, che è tutto nuovo per me. Ora siamo pronti per il Qatar e non vedo l’ora di fare altri giorni di test per stabilire la fiducia e creare un binomio con la moto». Proprio a Losail sono programmati i prossimi test, gli ultimi prima dell’esordio in gara: l’appuntamento è quindi tra il 19 e il 21 marzo, la settimana precedente al GP del Qatar. E dopo sette giorni nuova sfida sullo stesso tracciato: il GP di Doha.