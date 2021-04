Motomondiale: tre MV Agusta in gara a Jerez de la Frontera

Da quanto MV Agusta è tornata a disputare le gare del Motomondiale, quindi dalla stagione 2019, la casa varesina non aveva mai schierato in pista tre moto contemporaneamente. La prima volta arriva ora con il G.P. di Spagna 2021 che si terrà domenica 2 maggio sul tracciato di Jerez de la Frontera, le cui prove sono iniziate quest’oggi, venerdì 30 aprile.

In Andalusia il Forward Racing Team – la struttura ticinese che gestisce le MV nel campionato del mondo di Moto2 – potrà mandare in pista tutti i suoi tre piloti. Simone Corsi ha infatti recuperato dopo la sfortunata frattura composta al polso patita in Qatar nel primo appuntamento stagionale mentre il giovane Tommaso Marcon ha terminato il periodo di stop dovuto al Covid-19 che gli aveva fatto saltare il G.P. di Portimao (avrebbe dovuto sostituire Corsi ma ha ceduto la sella allo spagnolo Pons).

Con Corsi e Marcon ci sarà ovviamente anche Lorenzo Baldassarri, l’unico ad aver gareggiato in tutte le tre precedenti occasioni e anche il primo pilota Forward ad andare a punti nel 2021 con la 14a posizione ottenuta in Portogallo.

Se per Baldassarri e Corsi la partecipazione alla gara spagnola è tutto sommato ordinaria amministrazione, per Marcon (che aveva gareggiato al posto del romano nel GP di Doha) si tratta invece della prima wild card a propria disposizione. Il pilota veneto infatti è stato ingaggiato da Forward in qualità di tester con la possibilità di disputare qualche gran premio europeo per fare esperienza: dopo Jerez, tornerà nel GP di Francia a Le Mans.

L’obiettivo del team italo-svizzero è quello di tornare a prendere punti e magari – ma è complicato visto l’inizio di stagione in salita – di entrare con almeno una moto nel Q2 del sabato pomeriggio. La gara si disputerà domenica 2 maggio a partire dalle 12,20.