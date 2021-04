MV Agusta, primi punti con Baldassarri nel Motomondiale 2021

Dopo due gare senza gioie e con qualche dolore in Qatar (infortunio a Corsi, covid per il suo sostituto Marcon), la MV Agusta trova in Portogallo i primi punti nel Motomondiale 2021, sperati e attesi ma tutt’altro che sicuri.

Lorenza Baldassarri, a bordo della F2 numero 7, è riuscito a concludere la gara disputata ieri – domenica 18 aprile – a Portimao in 14a posizione nonostante un weekend non semplice e una partenza piuttosto arretrata in griglia. In gara invece, il pilota marchigiano ha trovato un buon passo che gli ha permesso di recuperare qualche posizione, ha approfittato di qualche ritiro e infine ha difeso la posizione nella bagarre con lo spagnolo Ramirez portando al box della Forward Racing due punti buoni per il morale.

«Era importare portare a termine la gara e ce l’abbiamo fatta anche chiudendo a punti. È stato bello perché durante gli ultimi giri ho fatto una bella bagarre con un altro pilota ed è stato soddisfacente riuscire a mantenere la mia posizione fino alla fine. Abbiamo raccolto due punti, ma anche fiducia e dati importanti per le prossime gare – ha spiegato Baldassarri nel dopo gara – Da qui non si molla e si va avanti sempre su questa strada. Sappiamo che per la nostra aerodinamica questa non era una pista facile: le prossime gare però si terranno su circuiti meno ostici per noi e spero che questo ci darà la possibilità di lavorare meglio e raccogliere buoni frutti».

Anche la seconda MV Agusta, affidata allo spagnolo Miquel Pons, ha portato a termine la gara in 19a posizione, quindi fuori dalla zona punti. Pons era all’esordio assoluto in Moto2 e in sella alla moto varesina: il suo bilancio quindi è comunque da considerarsi positivo. Ora il team Forward fa rotta verso la Spagna: tra due settimane il mondiale va infatti in scena a Jerez de la Frontera dove le F2 dovrebbero avere un migliore appeal soprattutto sul piano della aerodinamica. Obiettivo è tornare a punti e dare seguito al risultato di Portimao.