Negli ultimi 5 giorni 23 casi di Covid19: l’elenco aggiornato nei comuni del Varesotto

Sono 23 i nuovi casi di Coronavirus accertati attraverso un tampone in provincia di Varese negli ultimi 5 giorni. Si tratta in molti casi di contagi emersi attraverso le analisi dei test sierologici o di evidenze del virus “debolmente positive”, ma ci sono anche casi, come quello seguito alla scoperta di un piccolo focolaio tra Somma, Golasecca e Cardano al Campo, che vengono tracciati attraverso la ricostruzione dei contatti dei pazienti ammalati.

Ecco di seguito il numero di casi emersi in ciascun comune con il dettaglio dell’incremento dei nuovi casi emerso negli ultimi cinque giorni di controlli:

Albizzate 17

Angera 10

Arcisate 29

Arsago Seprio 15

Azzate 11

Bardello 4

Besano 23

Besnate 17 + 2

Besozzo 27

Biandronno 5

Bisuschio 13

Brebbia 13

Brenta 5

Brissago-Valtravaglia 4

Buguggiate 4

Busto Arsizio 404

Cadegliano-Viconago 13

Cadrezzate Con Osmate 5

Cairate 16

Cantello 21

Caravate 8

Cardano Al Campo 50 + 1

Carnago 12

Caronno Pertusella 106

Caronno Varesino 11

Casale Litta 6

Casalzuigno 5

Casciago 11 + 1

Casorate Sempione 16

Cassano Magnago 60

Castellanza 80

Castello Cabiaglio 4

Castiglione Olona 21

Castronno 12

Cavaria Con Premezzo 18 + 1

Cislago 37

Cittiglio 20 + 2

Cocquio-Trevisago 129 + 1

Comerio 28

Cuasso Al Monte 10

Cugliate-Fabiasco 9

Cunardo 21

Cuveglio 16

Cuvio 33 + 1

Daverio 7

Dumenza 6

Fagnano Olona 34

Ferno 35

Gallarate 267

Gavirate 82

Gazzada Schianno 16 + 2

Gemonio 9

Gerenzano 32

Germignaga 14

Golasecca 10 + 1

Gorla Maggiore 18

Gorla Minore 89

Gornate-Olona 7

Grantola 8

Inarzo 5

Induno Olona 23

Ispra 14 + 1

Jerago Con Orago 13

Lavena Ponte Tresa 13

Laveno-Mombello 214 + 1

Leggiuno 15

Lonate Ceppino 18

Lonate Pozzolo 64

Luino 36

Maccagno Con Pino E Veddasca 4

Malgesso 5

Malnate 162

Marchirolo 8

Marnate 21

Mesenzana 5

Montegrino Valtravaglia 6

Morazzone 13 + 1

Mornago 8

Oggiona Con Santo Stefano 22

Olgiate Olona 45

Origgio 35

Orino 8

Porto Ceresio 9

Porto Valtravaglia 8

Saltrio 5

Samarate 38

Sangiano 5

Saronno 243

Sesto Calende 19

Solbiate Arno 4

Solbiate Olona 23

Somma Lombardo 106 + 4

Sumirago 14

Taino 9

Ternate 13

Tradate 127

Travedona-Monate 15

Uboldo 24 + 4

Varese 323

Vedano Olona 22

Venegono Inferiore 23

Venegono Superiore 21

Vergiate 61

Viggiu’ 79