In quattro in macchina, multati per le regole anti Covid

Giovedì scorso – 2 luglio -, la pattuglia della stazione carabinieri di Castelveccana durante un posto di controllo, ha intimato l’alt ad una Citroen C3 che stava percorrendo la strada provinciale in località Pessina di Castelveccana con a bordo 4 giovanissimi ragazzi.

Invece di fermarsi, una volta vicino i militari, il conducente ha accelerato la marcia sfrecciando ad alta velocità per poi dileguarsi.

Ma ai carabinieri non è sfuggito certamente di rilevare il numero di targa e, dopo poche ore di accertamento in banca dati, sono andati a trovare a casa il conducente con il verbale previsto dal codice della strada per chi, con la sua condotta di guida, forza un posto di controllo. La violazione, che per il codice della strada è considerata grave, deve adesso essere stabilita direttamente dalla Prefettura di Varese.

Ai militari non era nemmeno sfuggito un altro aspetto, ovvero che i ragazzi erano tutti e quattro a bordo dell’auto senza mascherina e senza mantenere il cosiddetto distanziamento sociale, motivo per cui sono stati tutti sanzionati con una multa pari a 373 € perché erano bordo di un veicolo. Si tratta di un minorenne e tre poco più che maggiorenni, tutti residenti nel luinese.