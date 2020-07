Nuova rotonda a Galliate Lombardo, via ai lavori

I lavori per la nuova rotonda a Galliate Lombardo sono partiti. La prima parte del cantiere è stata aperta il 14 luglio e i lavori proseguiranno almeno per i prossimi sei mesi.

Il progetto prevede la realizzazione di una rotonda tra le strade provinciali SP44 – SP36 (all‘incrocio tra Via della Novaglia e Via della Vignetta), un tratto molto trafficato della lacuale, la strada che corre attorno al Lago di Varese.

Responsabile della manutenzione è appunto la Provincia di Varese che lo scorso anno aveva annunciato l’intenzione di dare seguito alla richiesta del Comune di Galliate di mettere in sicurezza quel tratto di strada.

La Provincia si farà carico anche dei costi della realizzazione che si aggirano attorno ai 450 mila euro. I lavoro dovrebbero terminare, quindi, a primavera del prossimo anno: la prima parte del cantiere è stata affidata ad un’impresa che sta lavorando per ora ai margini della provinciale. Quando poi si dovrà realizzare la rotonda, verrà istituito un senso unico alternato, per consentire il transito delle auto.