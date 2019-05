Una nuova rotonda sulla provinciale del lago

Una rotonda chiesta a gran voce dall’amministrazione comunale di Galliate Lombardo. E l’appello non è caduto nel vuoto. Il piano dei lavori è stato presentato nei giorni scorsi alla giunta di Galliate Lombardo e presto, alla fine dell’anno o al più tardi all’inizio del 2020, diventerà realtà.

Il progetto preliminare riguarda la rotonda tra le strade provinciali SP44 – SP36 (all‘incrocio tra Via della Novaglia e Via della Vignetta) ed è stato presentato a seguito della votazione positiva del bilancio preventivo 2019/2020/2021 della Provincia di Varese (nella ricostruzione ecco come verrà trasformato quel tratto di strada).

