“Galliate è diventata grande”

Galliate Lombardo ha solo 1000 abitanti, ma è uno dei comuni più “attivi” e vivaci della provincia. Merito di un gruppo di lavoro davvero affiatato che in due anni, dalle elezioni del 2017, ha messo in campo molte energie per cercare di far fare un salto di qualità ad un paese già “nato fortunato”: una posizione favorevole, residenti con un buon reddito, molte seconde case e il lago vicino.

La Pro Loco, guidata da Alessio Crespi che si occupa anche della comunicazione (una vera rarità per un piccolo comune), organizza eventi durante tutto l’anno per valorizzare il territorio. Dopo due anni di lavoro il sindaco Angelo Bertagna tira le somme e spiega com’è stato amministrare il paese sino ad oggi: «Mercoledì 12 giugno 2019 ricorreva l’anniversario dall’elezione della nostra amministrazione comunale. È vero che Galliate è un piccolo paese, ma non per questo però il ruolo del sindaco è meno complesso. Anzi, ogni giorno ti trovi ad affrontare i problemi concreti e reali dei tuoi concittadini, che poi possono essere i tuoi parenti o vicini di casa, con cui quotidianamente ti confronti. Sono stato molto fortunato a trovare supporto in una squadra compatta, dinamica e capace di lavorare insieme: aspetti che non ritengo per niente scontati oggi.

Mi manca molto Giorgio Fiorio, aggiunge il sindaco: Giorgio è e rimarrà sempre in noi nel suo modo concreto e pragmatico di analizzare le cose, che ci ha aiutato tantissimo in questi due anni. Ho perso un carissimo amico ma, oggi, la sua caparbietà, sta incominciando a dare frutti.».

«Durante il primo anno abbiamo cercato di comprendere le esigenze dei nostri concittadini e iniziato a rispolverare progetti che erano chiusi nei cassetti da anni – spiega ancora Bertagna- Abbiamo sempre cercato di cogliere le occasioni e le opportunità che ci venivano offerte, come ad esempio gli spazi finanziari grazie ai quali abbiamo iniziato a realizzare alcune opere necessarie. Due delle opere a cui più sono legato sono: la rimozione delle barriere architettoniche dal palazzo del municipio, opera che è in fase di completamento, e la realizzazione della rotonda della SP36, grazie al contributo della Provincia di Varese. Oltre ai lavori pubblici abbiamo promosso molti eventi sociali: abbiamo patrocinato tante manifestazioni della Pro Loco Galliate Lombardo, di Legambiente e “Musica nelle Residente Storiche”, che farà tappa a Galliate venerdì 28 giugno in Piazza Parrocchiale.

Inoltre stiamo cercando di essere sempre più attenti alle esigenze dei cittadini: stiamo anche aggiornando la piattaforma online del Comune così da renderla più agile e di facile consultazione».

Poi Bertagna si sofferma su quel che resta da fare.

«Abbiamo favorito tante opere straordinarie, ma è giusto nei prossimi mesi concentrarsi anche sulla manutenzione ordinaria. Nonostante ci stiamo scontrando con una carenza di personale che non permette una rapida stesura di semplici progetti di cui Galliate avrebbe bisogno, come la pulizia dei tombini o la programmazione della messa in opera di dossi per creare una viabilità meno pericolosa».

Poche le “grandi opere” in cantiere ma c’è un sogno che forse un giorno verrà concretizzato: «Prima di tutto dobbiamo mantenere e restaurare il patrimonio edilizio pubblico. Però ci sono tante idee sul tavolo, come per esempio cercare di concretizzare l’accesso al Lago di Varese – il vecchio Porto di Galliate».

Galliate Lombardo è considerato uno dei paesi più ricchi della provincia, ma il comune destina dei fondi al welfare.

«Allo stato sociale l’amministrazione di Galliate Lombardo investe circa 44.000 euro annui. Di questa somma, circa la metà è destinata principalmente all’assistenza educativa ai minori, per un totale di 135.000 in 5 anni. Inoltre il Comune mette a disposizione quattro mini alloggi per anziani e persone bisognose che non possono permettersi una loro abitazione».

La struttura sociale di Galliate Lombardo, secondo le statistiche, è relativamente giovane rispetto ai comuni limitrofi: l’età media è di 44 anni

«Questo è frutto dell’incremento della popolazione a seguito dello sviluppo edilizio degli ultimi decenni, che ha visto trasformarsi il nostro borgo da paese di campagna in un centro residenziale, con l’afflusso di famiglie giovani con figli piccoli – spiega soddisfatto il sindaco Bertagna-. Inoltre la nostra fortuna è la posizione geografica: paesaggio prealpino meraviglioso e un collegamento rapido con le vie strategiche di comunicazione, come l’Autostrada A8 – Malpensa».

«Purtroppo – conclude – stiamo perdendo generazioni di ragazzi che non sono più a Galliate e la popolazione invecchierà sempre più velocemente. Ma siamo una realtà ultra-dinamica e spero che questo convinca i giovani a restare e non solo, ad impegnarsi. Spero che quello che stiamo costruendo con questa amministrazione possa far innamorare qualche giovane all’arte della Politica con la « P »maiuscola. Il paese ha bisogno di idee e nuovi impulsi»