Rotonda di Galliate Lombardo, a che punto siamo?

A che punto sono i lavori alla rotonda di Galliate Lombardo sulla strada provinciale 36? A chiederlo è un nostro lettore che dice: “Il cantiere è partito a fine agosto 2020, sei mesi per realizzarla; da due mesi è praticamente finita ma non è asfaltata e l’asfalto provvisorio è molto dissestato. Nelle scorse settimane si è anche danneggiato il cordolo centrale in due punti, ora sistemato. È possibile sapere quando verrà consegnata l’opera?”.

Abbiamo girato la domanda alla Provincia di Varese, responsabile del cantiere. Questa la risposta: «I lavori sono terminati, presto si procederà al collaudo.

Sono state eseguite alcune opere in più, richieste dalla conferenza di servizi. Per realizzarle abbiamo rimandato la posa del tappeto d’usura.Tra qualche settimana, quando il fondo si sarà assestato, e avremo a disposizione la somma necessaria, che recupereremo dai ribassi d’asta, completeremo definitivamente i lavori».