Perché approfittare della vendita prestagionale del pellets

Il pellets si è fatto notare per la sua particolare composizione e struttura diventando, in pochi anni, uno dei materiali più usati per caldaie, caminetti e stufe.

L’utilizzo del pellets apporta notevoli vantaggi di natura ecologica, energetica e di gestione dell’impianto di riscaldamento rispetto alle classiche stufe. In seguito alla notevole diffusione si sono sviluppate diverse tipologie di pellets in ogni parte del mondo.

Che cosa è il pellets

Il pellets di legno è un combustibile di origine vegetale utilizzato sia per il riscaldamento domestico che per quello industriale.

Nato dall’esigenza di riutilizzare gli scarti della lavorazione del legno, si ottiene essiccando e pressando la segatura a cui poi viene data la forma di piccoli cilindri che hanno un diametro che varia dai 6 ai 10 mm ed una lunghezza che va da 1,5 a 3 cm.

Il Pellets è un ottimo combustibile ecologico, non solo perché non contiene additivi chimici ma anche perché la quantità di CO2 sprigionata nella combustione è la stessa quantità di CO2 che la pianta ha immagazzinato durante il processo di crescita. È inoltre, al contrario dei combustibili fossili, una risorsa inesauribile e rinnovabile: infatti, oltre che essere ottenuto dalla lavorazione di materiali di scarto dell’industria del legno, il pellets può essere realizzato con legni provenienti da coltivazioni arboree frutto di accurate pianificazioni forestali; nuove piante andranno quindi continuamente a sostituire quelle abbattute ristabilendo l’equilibrio ecologico della foresta.

Uno dei punti di forza del pellets è la convenienza economica: grazie alla flessibilità di impostazioni delle stufe la combustione viene ottimizzata. Attraverso le altissime temperature, il pellets viene bruciato per intero producendo un quantitativo minimo di residui (cenere).

Il pellets è anche sempre di più usato per la facilità di trasporto e di gestione: essendo generalmente confezionato in sacchi da circa 15 kg il pellets è facilmente movimentabile praticamente da chiunque; richiede uno spazio relativamente ridotto per lo stoccaggio, al contrario della legna, ed è anche un combustibile pulito perchè i sacchi in cui è contenuto (generalmente di polietilene) non consentono la fuoriuscita di segatura o frammenti di materiale.

I vantaggi del Pellets prestagionale

L’acquisto di pellets, possibilmente in offerta, per molti è un appuntamento importante in vista della stagione fredda, del riscaldamento nei lunghi mesi autunnali e invernali; molti utilizzatori di biomassa legnosa e di stufa a pellets, preferiscono fare una scorta unica a inizio stagione.

Nel periodo che va da Aprile-Maggio fino ad Agosto è possibile approfittare della possibilità di acquistare il pellets ad un prezzo scontato, indipendentemente dalla qualità.

Il prezzo: il prezzo del pellets prestagionale può permettere un risparmio che va dal 10% fino anche ad un 20%, dipende dalla zona, dalla marca e dal rivenditore; ipotizzando 5 euro al sacco in alta stagione, in prestagionale è possibile trovare anche offerte a 4,5 – 4,2 € al sacco.

: l’acquisto in prestagionale permette un risparmio anche su marche di qualità normalmente acquistabili ad un prezzo premium. La comodità: avere in casa a portata di mano tutto il pellets della stagione ci risparmia corse dell’ultimo minuto, trasporti imprevisti o la fine imprevista della propria scorta di pellets

Pelletss Energy ti aiuta a risparmiare

Pelletss Energy è una giovane e dinamica azienda dedicata alla commercializzazione e la distribuzione del pellets in tutto il territorio nazionale.

Il sito di Pelletss Energy presenta una guida alle offerte relative a questo materiale, con un focus particolare sul pellets prestagionale. Pelletss Energy offre materiali di qualità al prezzo più conveniente e risponde alle diverse esigenze dei propri clienti.

