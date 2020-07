“Piccoli esploratori di storie” crescono in biblioteca

Il Comune di Vergiate e la Cooperativa l’Aquilone organizzano “Piccoli esploratori di storie”, una serie di laboratori di animazione teatrale gratuiti per bambini dai 6 agli 11 anni che si svolgeranno il giovedì mattina negli spazi della Biblioteca comunale. A condurre gli incontri sarà l’attrice (e pedagogista) Michela Prando: per ogni laboratorio, un tema e un personaggio, a partire da Gianni Rodari, cui sarà dedicato il primo appuntamento.

Di seguito il programma .

9 luglio 2020 ore 10 Gianni Rodari

16 luglio 2020 ore 10 Bruno Munari

23 luglio 2020 ore 10 Coraggiose, curiose, terribili grandi donne

30 luglio 2020 ore 10 Federico Fellini, racconti e disegni

I laboratori sono aperti a una partecipazione di massimo 7 bambini.

Per questo è necessaria l’iscrizione compilando il Form a questo link.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina ed essere accompagnati da un genitore (o tutore) per la sottoscrizione del ‘Patto anti Covid-19″.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca allo 0331 964120 oppure cultura@comune.vergiate.va.it.