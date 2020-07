Problemi di ricezione cellulare in casa? Consigli e soluzioni

Quando il cellulare ha una scarsa ricezione in casa il problema può essere originato dall’antenna del dispositivo, dal tipo di rete di cui ti servi o dalla posizione geografica della tua abitazione. Oggi ti daremo alcuni consigli per risolvere definitivamente il problema e migliorare una volta per tutte la ricezione. Per prima cosa dovrai fare dei tentativi per capire quali sono le ragioni che si celano dietro la scarsa ricezione. Procediamo con ordine.

La maggior parte delle volte basta un buon ripetitore per cellulari

Il problema della scarsa ricezione momentanea o permanente può essere definitivamente risolto acquistando un piccolo ma potente dispositivo: il ripetitore per cellulari. In commercio ne trovi tantissimi di buona qualità come il ripetitore 4g per casa Nikrans LCD-300GD. I ripetitori riescono a captare ed amplificare il segnale potenziando la ricezione di telefonate e anche la copertura internet. Se il problema della ricezione non deriva da un malfunzionamento sulla rete o sul tuo cellulare, quindi, con il ripetitore non avrai più alcuna preoccupazione.

Problema momentaneo o permanente?

Per verificare se il problema sia momentaneo o permanente potresti provare a spegnere e riaccendere il dispositivo. Puoi anche fare una prova ulteriore attivando e disattivando la modalità aereo. Difatti potrebbero esserci piccoli bug temporanei che si risolvono nel tempo e che tendono a non ripresentarsi più. Se dopo il riavvio del dispositivo e della modalità aereo il problema persiste passa al punto successivo.

Controlla l’antenna del tuo cellulare

Un urto o una caduta potrebbero aver danneggiato l’antenna del cellulare che, per questo, non riesce più a rilevare la rete. In questo caso basta resettare le impostazioni di rete, incluse quelle del Wi-Fi, e verificare se la copertura abbia criticità solo su un dispositivo. In caso di guasto, infatti, gli altri dispositivi non avranno problemi di ricezione. Potrai fare un’ulteriore verifica avvicinandoti ad una finestra e allontanandoti dalle pareti in muratura che potrebbero ostacolare la ricezione. Se in questo modo la copertura aumenta avrai bisogno di un ripetitore perché significa che la particolare posizione e composizione della tua abitazione ostacolano la ricezione. Se il problema riguarda il tuo telefonino e, quindi, un danno all’antenna, non c’è molto da fare. Potrai parlare con il tuo tecnico di fiducia per capire se vale la pena sostituire l’antenna oppure acquistare un nuovo dispositivo. Ovviamente è una scelta molto personale che dipende dai costi del pezzo e della manodopera rispetto all’acquisto di un nuovo cellulare.

Verifica la copertura con il tuo operatore

L’ultimo consiglio che possiamo darti prima di disperare è quello di fare un controllo con il tuo operatore, verificando se i problemi di copertura siano legati in qualche modo all’infrastruttura che convoglia la rete in casa. A volte basta collegarsi sul sito web ufficiale dell’operatore per verificare se ci sono stati guasti o ci sono particolari difficoltà a raggiungere la tua zona. A tale proposito ti consigliamo di verificare sempre la copertura prima dell’attivazione di un contratto per evitare di dover disdire successivamente e pagare fastidiose penali.