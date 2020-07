Protesta con manifesti funebri davanti alla sede Inps di Busto Arsizio

Una serie di manifesti funebri è comparsa sull’inferriata davanti alla sede dell’Inps a Sacconago. I cartelli sono stati posizionati da un gruppo di estrema destra per protestare contro il governo reo, a loro dire, di non fare abbastanza per i cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza causata dalla pandemia di coronavirus.

L’organizzazione critica in particolare la mancanza di aiuti economici e giudica gli stati generali che si sono tenuti nelle scorse settimane come una passerella. Critiche vengono rivolte anche alla possibilità che l’Italia acceda ai prestiti del Mes (meccanismo europeo salva-Stati).

La segnalazione della presenza dei manifesti ci arriva da un cittadino che, però, lamenta un altro disagio e cioè il fatto che gli uffici dell’Inps siano ancora chiusi nonostante molti uffici pubblici stiano già riaprendo al pubblico.