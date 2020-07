Rinviato al 2021 il World Routes di Milano, il più grande evento sulle rotte aeree ospitato da Sea

Informa Markets, società internazionale specializzata nell’organizzazione di eventi e proprietaria del marchio Routes, ha annunciato il posticipo al 2021 dell’evento World Routes inizialmente previsto dal 14 al 16 novembre 2020 a Milano.

World Routes, il più grande evento dedicato allo Sviluppo delle Rotte Aeree, è stato riprogrammato dal 5 al 7 settembre 2021 presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho.

La decisione è stata presa a causa della diffusione della pandemia di Covid-19 in molti Paesi e delle restrizioni ai viaggi internazionali imposte e confermate dai governi. La situazione attuale ha portato Informa Markets, dopo un’attenta riflessione e in stretto accordo con l’host dell’evento, SEA Aeroporti di Milano, a decidere per il rinvio dell’evento al 2021.

Steven Small, Direttore di Routes, business di Informa Markets, ha dichiarato: “L’innovazione, la resilienza e la cooperazione di cui il settore aeronautico ha dato prova in questo periodo senza precedenti continueranno a giocare un ruolo fondamentale nel percorso di ripresa. Siamo più che mai motivati a collaborare con il team di Milano per pianificare l’evento del prossimo anno”.

Armando Brunini, CEO di SEA Aeroporti di Milano, ha aggiunto: “Siamo rammaricati di aver dovuto constatare, insieme a Informa Markets, la necessità di rimandare il World Routes 2020, ma siamo anche ansiosi di offrire a tutti i responsabili dello sviluppo del network aereo un’esperienza indimenticabile il prossimo anno qui a Milano”.