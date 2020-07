Riprendono i lavori sulla strada che collega Sangiano a Caravate

Sono ripresi i lavori di potenziamento della rete idrica a Sangiano, lungo la via che dall’incrocio tra via Carlo Alberto e via Giuseppe Da Besozzi procede fino a Caravate.

Aspem aveva iniziato i lavori già prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Le misure di contenimento avevano però costretto la società a interrompere i lavori, lasciando agli abitanti di Sangiano una via piena di buchi e rattoppi (link all’articolo).

Con l’allentarsi delle norme sanitarie i lavori hanno finalmente ripreso, ma ci vorrà ancora tempo prima il potenziamento della rete idrica sarà completato, e fino a quel momento la strada sarà chiusa al traffico. Come stabilito dall’ordinanza provinciale, non si potrà percorrere il tratto di strada interessato nei giorni lavorativi dalle 8:00 alle 18:30 fino al 4 settembre. Al di fuori di questi orari si potrà transitare ma con alcune limitazioni indicate dalla segnaletica. I residenti della via potranno invece raggiungere e lasciare le proprie abitazioni anche durante gli orari di lavoro.

Chi dovrà raggiungere Sangiano da Caravate potrà arrivare da via 25 aprile (Caravate), all’altezza dell’ex supermercato Tigros, girare in via Verdi, percorrere il tratto a doppio senso di marcia di via Molino (Sangiano) e immettersi in via Mameli.

Per raggiungere Caravate da Sangiano, invece, ci si può dirigere verso Laveno, e in fondo alla discesa del “Muritt” voltare in direzione Cittiglio, Gemonio, Caravate.