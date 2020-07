Scontro tra due automobili sulla Sp42 a Castelseprio

Incidente stradale nella serata di lunedì 6 luglio a Castelseprio (Va), sulla Sp 42.

Per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate frontalmente. L’incidente è avvenuto in via Rimembranze e ha coinvolto due uomini di 19 e 39 anni, entrambi fuori pericolo di vita.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario. Sul posto anche i Carabinieri di Saronno e le ambulanze del 118.