Una serata di cinema all’aperto, con “Il pretore”

Una serata di cinema all’aperto, immersi nel clima del film: una bella proposta, a Campagnano sul Lago Maggiore, dove sabato 31 luglio sarà proiettata – a ingresso gratuito – la pellicola “Il pretore”, tratta dal romanzo “Il Pretore di Cuvio” di Piero Chiara, ambientato appunto tra il Lago Maggiore e i paesini di mezza montagna delle valli.

Galleria fotografica "Il Pretore", auto e moto d'epoca sul set 4 di 43

L’idea è del Circolo Acli “Ul Caminon” di Garabiolo, che l’ha resa realtà con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

“Augusto Vanghetta è il pretore di un paesino sul lago Maggiore. Ha sposato Evelina, molto più giovane di lui, ma da sette anni non ne condivide il letto coniugale. Utilizzando il suo potere, in compenso Augusto frequenta quasi tutte le donne locali, giovani o in età, nubili o maritate e coltiva velleità di artista improvvisandosi commediografo e mettendo in scena le sue avventure. Tutto fila liscio finché…”

Il film, fortemente voluto dall’attrice luinese Sarah Maestri, è godibile nell’interpretazione degli attori protagonisti (Maestri nel ruolo di Evelina, l’istrionico Francesco Pannofino nel ruolo dell’insaziabile pretore), nella ricostruzione credibile delle ambientazioni d’epoca, nella presenza dei luoghi in cui era ambientato il romanzo di Piero Chiara.

La proiezione avverrà nel prato antistante la Chiesa di S. Martino a Campagnano, verranno rispettate le eventuali misure di sicurezza antiCovid-19 ed all’ingresso potrete trovare un punto rinfresco a cura del Circolo. In caso di maltempo la proiezione sarà effettuata nel locale Auditorium “Città di Maccagno”. Ingresso libero.