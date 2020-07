Sostieni Medici Senza Frontiere con i Regali Solidali

Con i regali solidali di Medici Senza Frontiere, fai un gesto d’amore concreto che aiuterà chi ha meno possibilità e sta vivendo un momento di grande difficoltà.

Ogni giorno medici, infermieri e tanti altri professionisti sono impegnati sul campo per dare il loro supporto alle popolazioni più vulnerabili nel mondo.

Scegliendo Medici Senza Frontiere per i tuoi regali solidali contribuisci alle attività mediche e umanitarie che l’organizzazione porta avanti in oltre 70 paesi del mondo.

Regali solidali di Medici Senza Frontiere: assistenza sanitaria e cure mediche

Con i regali di Medici Senza Frontiere fai un dono gradito ai tuoi amici e parenti rendendoli partecipi del grande gesto che hai compiuto.

Msf propone un’ampia scelta per i regali solidali.

Se in Italia il parto è un momento unico effettuato in sicurezza, non è lo stesso in molti paesi che vivono in estrema povertà.

Con una donazione a Medici Senza Frontiere puoi garantire due kit completi di materiali e strumentazioni per far partorire due donne in sicurezza, aiutando così a evitare morti prevenibili. Un parto sicuro salva due vite!

In molti paesi i bambini hanno seri problemi di malnutrizione, grazie alla tua donazione un bimbo, invece, tornerà a sorridere. Il trattamento completo contro la malnutrizione prevede l’utilizzo di latte altamente proteico, cibo terapeutico, antibiotici, vitamine, vaccini e profilassi antimalarica e ci permetterà di salvare una giovane vita.

A sostegno dell’intervento di Msf nella lotta al Covid-19 puoi scegliere tra i kit protettivi disponibili in diverse versioni: dai guanti sterili, alle tute protettive che permetteranno agli infermieri, agli infettivologi, agli anestesisti e a tutto il personale sanitario impegnato nella lotta contro il Covid -19 di lavorare in sicurezza. Un regalo gradito che verrà spedito in versione cartacea o digitale. E’ semplice, scrivi il tuo augurio e in pochi semplici click è pronto per essere spedito.

Medici Senza Frontiere nel mondo

Medici Senza Frontiere nel corso degli anni è intervenuta in contesti di emergenza molto diversi e delicati.

Dal 1971 Msf cura migliaia di persone in tutto il mondo colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria.

Dal Mediterraneo Centrale, alla Siria sino allo Yemen, queste sono solo alcune delle zone calde del mondo, dove gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere lavorano incessantemente.

Msf è intervenuta anche in Italia durante l’emergenza Covid-19, a supporto delle fasce di popolazione più vulnerabile, come gli anziani, e dei tanti medici, infermieri e personale sanitario impegnati in prima linea nei nostri ospedali.

Quante volte hai sentito la necessità di sentirti utile e aiutare chi è in grande difficoltà? Questa è la tua occasione, trasforma il tuo grande amore in un piccolo gesto che può fare la differenza!