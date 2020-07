Il teatro di Varese è pronto a ripartire. “I mesi da poco trascorsi ci hanno messi a dura prova, ma abbiamo resistito!”, si legge nel comunicato con il quale il direttore artistico Filippo De Santis e i curatori della stagione annunciano la riapertura.

Dopo i mesi di chiusura causati dalla pandemia Covid19, il teatro Openjobmetis di Piazza Repubblica presenta quindi un cartellone con i grandi nomi del teatro e della musica. Le date ancora non ci sono, ma la voglia di ricominciare è tangibile.

“Il sostegno degli spettatori del Teatro Openjobmetis non è mai mancato e ci ha incoraggiati a non perdere la voglia di continuare e di progettare il futuro del nostro teatro – si legge infatti nel comunicato -. Permetteteci quindi di ringraziare innanzitutto, a nostro modo, il pubblico di Varese, ovvero offrendo alla Città un cartellone alla sua altezza: importante, bello e ricco di tanti eventi”.

Ecco allora una anteprima della nuova stagione teatrale 2020/2021. “Porteremo a Varese oltre 30 diversi spettacoli, che spaziano tra ogni genere: musical, concerti, cabaret, danza, prosa, che faranno alternare sul palco dell’Openjobmetis artisti importanti come Massimo Ranieri, Edoardo Leo, Arturo Brachetti, Angelo Branduardi, Virginia Raffaele, Angela Finocchiaro, I Tiromancino, Giorgio Panariello, Gigi d’Alessio, ed altri ancora che nel corso dei prossimi mesi si aggiungeranno”.

Rispetto alle normative di sicurezza spiegano poi: “Siamo certi che potremo presto riaprire la nostra sala, e la vendita dei biglietti, senza restrizioni, sebbene garantendo al pubblico la serenità necessaria per assistere agli spettacoli attenendosi alle principali regole di prevenzione in atto.

La riapertura dei luoghi di cultura è necessaria ed urgente non solo per chi ci lavora, ma anche e soprattutto per il pubblico, che ha voglia di tornare a sognare, divertirsi e riflettere per mettere alle spalle, senza superficialità, quanto tutti abbiamo affrontato in questo periodo. A breve verranno pubblicate le date dei singoli spettacoli e messi in vendita i biglietti. Vi aspettiamo, ancora insieme!”.