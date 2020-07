Tortoreto: una perfetta meta per le vacanze al mare

Sono molti gli italiani che quest’anno sceglieranno proprio la nostra bella penisola per le vacanze estive. Da più parti il suggerimento resta lo stesso, per certi versi correlato alla pandemia ancora in atto in molte Nazioni: restiamo in Italia. Ecco allora che scoprire nuove località, non tra le più note e blasonate, consente di organizzare una bella vacanza al mare, godendo di tutte le bellezze che l’Italia ci offre. Le vacanze a Tortoreto ci propongono varie opportunità: dalla spiaggia adatta anche ai bambini, alla presenza di architetture storiche e musei, fino alla possibilità di effettuare gite enogastronomiche nell’entroterra.

Dove si trova Tortoreto

Tortoreto è un piccolo borgo tra Martinsicuro e Giulianova, sulla costa adriatica dell’Abruzzo, in provincia d Teramo. Ai piedi dell’antico bordo medioevale si trova Tortoreto Lido, ridente località balneare, con tanti servizi, perfettamente organizzata da sempre per accogliere i turisti. Gli hotel 4 stelle a Tortoreto sono numerosi, prenotare qui non è poi difficile. Ci sono anche alberghi con piscina, che offrono l’animazione o che hanno compreso nel prezzo del soggiorno il servizio in spiaggia. Si trova all’imbozzatura della Val Vibrata, quindi Tortoreto è perfetto per varie tipologie di turista. Da quello che ama dormicchiare in spiaggia a quello che invece preferisce un’escursione in mountain bike.

Cosa vedere a Tortoreto

Nonostante si tratti di un comune che conta poco più di 11.000 abitanti, Tortoreto offre tantissime diverse opportunità per il turista. L’antico borgo, detto Tortoreto Alto, è tra le colline abruzzesi, con un Belvedere da cui si può ammirare l’intera costa, da Giulianova fino ai borghi a nord, come Alba Adriatica. Un tempo si trattava di una fortezza, delle fortificazioni rimane però solo il Torrione dell’orologio, collegata al resto del Paese da un bellissimo poste in pietra. La struttura del borgo è però ancora quella medioevale, con strette stradine e tante botteghe artigiane e svariati ristoranti tra cui scegliere per una cena estiva. Ai piedi del borgo si trova Tortoreto Lido, con la sua bellissima e grande spiaggia.

La spiaggia a Tortoreto

Chi arriva in vacanza a Tortoreto spesso è qui proprio per il mare. La lunga spiaggia è di sabbia fine e piacevole al tatto, i fondali degradano dolcemente consentendo un bagno anche ai bambini piccoli o a chi teme l’acqua troppo profonda. Nelle ultime settimane chi gestisce queste spiagge ha lavorato alacremente per garantire ai turisti l’applicazione delle norme di sicurezza, a causa dell’emergenza Covid-19. L’accesso al mare è quindi sicuro e garantito a tutti i turisti che sceglieranno Tortoreto per le vacanze estive.

Le attività a Tortoreto

Questa località è perfetta per chi ama dedicarsi al dolce far niente, al relax in spiaggia. Non mancano però opportunità di divertimento, tra cui l’animazione giornaliera e i tanti locali notturni, che attirano qui anche i turisti più giovani. Una lunghissima pista ciclabile segue il percorso del lungomare, permettendo di passeggiare la sera, oppure di fare una bella escursione in bicicletta, nella massima sicurezza. Fino ai borghi vicini a Tortoreto.