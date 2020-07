Travolto dalla sua stessa auto in un parcheggio a Legnano, grave un 87enne

Un uomo di 87 anni è stato portato in ospedale in codice rosso dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto nel parcheggio all’angolo tra via Candiani e via Comasina a Legnano. Il terribile incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 15 luglio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe visto la sua auto muoversi nel posteggio e avrebbe quindi cercato di fermarla, finendo per essere travolto dal mezzo. Immediato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano e dell’automedica, che hanno soccorso l’uomo e l’hanno portato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Legnano, che ha effettuato i rilievi del caso.