Tre nuovi photored a Busto Arsizio. L’assessore Rogora: “Fare cassa? Solo con chi passa col rosso”

Arrivano gli impianti di rilevazione delle infrazioni semaforiche da installare in tre incroci cittadini: l’intersezione Sempione/Tasso in direzione Castellanza ed in via Cassano/Piermarini in entrambe le direzioni e l’incrocio tra viale Stelvio e via Minghetti.

Gli impianti sono ritenuti necessari al fine di prevenire possibili incidenti stradali ed a tutela della sicurezza della circolazione. I photored, oltre ad essere forniti di omologazione ministeriale (come dichiarato dall’aggiudicatario nella propria offerta tecnica), prima di essere messi in funzione verranno collaudati alla presenza del RUP, con rilascio di apposita certificazione di regolare funzionamento per ciascun impianto ed omologazione ministeriale. In prossimità degli incroci interessati verrà posizionata idonea segnaletica verticale di preavviso, a cura e spese dell’affidatario nel rispetto delle previsioni del Codice della Strada e norme correlate.

Qualora vi siano sufficienti risorse economiche in bilancio si potrà procedere, nel rispetto delle procedure previste dalle normative in materia di appalti, ad affidare anche l’installazione di ulteriori impianti nelle intersezioni già indicate nelle precedenti deliberazioni il collocamento di telecamere in direzione contrapposta a quelle già presenti, ove non ancora esistenti.

Così ha commentato su facebook la decisione l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora: «Quando hai preso la patente ti hanno spiegato che al rosso devi fermarti? Se sì, bene allora il comune non farà cassa. I cittadini devono sapere che il 98% degli incidenti agli incroci semaforici sono dovuti x passaggi con rosso».