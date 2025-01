La UYBA verso Pinerolo con tanta voglia di riscatto

Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta subita mercoledì sera contro Chieri alla e-work arena, che la Eurotek UYBA è già proiettata verso il prossimo impegno. Domenica 19 gennaio, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, le biancorosse affronteranno la Wash4Green Pinerolo in una sfida che si preannuncia combattuta (inizio partita ore 17).

La squadra di coach Marchiaro, che schiera l’ex farfalla Martina Bracchi, occupa attualmente il nono posto in classifica con 21 punti, 8 in meno delle farfalle. I recenti risultati dimostrano la solidità delle piemontesi, reduci da una convincente vittoria per 3-1 in trasferta contro Perugia nel turno infrasettimanale. Ma Pinerolo ha dimostrato di essere particolarmente insidiosa sul proprio campo, dove ha costruito la maggior parte dei suoi successi stagionali.

La squadra di coach Barbolini vuole ritrovare la strada della vittoria e punta su alcuni importanti ritorni. Tra questi, il graduale recupero di Künzler, che mercoledì contro Chieri ha mostrato segnali di crescita, e il recente inserimento della neo arrivata Alexandra Lazic, 30enne schiacciatrice, per contribuire al gioco delle farfalle.

La formazione piemontese presenta un sestetto ben strutturato: in regia Carlotta Cambi, opposta alla potente Smarzek, con Akrari e Cosi al centro. In banda ci saranno Sorokaite (sorella dell’ex cestista della Openjobmetis, Paulius Sorokas) e la varesina Perinelli, mentre il ruolo di libero è affidato a Moro. Un gruppo che, nonostante risultati alterni, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Ma con il giusto mix di esperienza e nuovi innesti, la Eurotek UYBA punta a tornare ai massimi livelli e a portare a casa punti preziosi per la classifica.

Giorgia Frosini conferma il grande valore delle avversarie ma è concentrata sulla partita come tutte le sue compagne: «Vogliamo resettare subito la prova opaca contro Chieri ed è un bene poter scendere presto in campo. Ci aspettiamo una partita difficile perché la Wash4Green è un avversario tosto che sta cercando di sollevarsi da un periodo dove forse non ha raccolto molti punti ma sta crescendo come conferma la vittoria di mercoledì su un campo complicato come quello di Perugia. Dovremo affrontare dunque la partita con la massima attenzione se vogliamo riprendere la nostra corsa».

Wash4Green Pinerolo – Eurotek UYBA Busto Arsizio Wash4Green Pinerolo: 1 Sorokaite, 2 Cosi, 3 Cambi, 4 Di Mario (L), 7 Sylves, 8 Bussoli, 9 D’Odorico, 10 Moro (L), 12 Bracchi, 14 Andela, 15 Rubright, 17 Smarzek, 18 Akrari, 23 Perinelli, 24 Moreno Reyes, 28 Avenia. All. Marchiaro.

Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma sesta giornata di ritorno

Wash4green Pinerolo – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Il Bisonte Firenze; Smi Roma Volley – Honda Olivero Cuneo; Numia Vero Volley Milano – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Cda Volley Talmassons Fvg; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Bergamo.

Classifica: Conegliano 51 (17 – 0); Scandicci 45 (15 – 3); Novara (14 – 4), Milano (13 – 4) 38; Bergamo 33 (11 – 7); Chieri 32 (12 – 6); BUSTO ARSIZIO 29 (10 – 7); Vallefoglia 23 (7 – 11); Pinerolo 21 (7 – 10); Firenze 14 (5 – 13), Perugia (4 – 14), Cuneo (4 – 14) 14; Roma (3 – 15), Talmassons (2 – 16) 10.