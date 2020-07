Varese accoglie Luis Scola, la Openjobmetis ha la sua leggenda

Ora lo si può dire senza alcuna remora, e ci vengono i brividi nel battere sulla tastiera: Luis Scola è un giocatore della Pallacanestro Varese. Il leggendario giocatore argentino, 40 anni compiuti e un oro olimpico al collo, sarà il pivot biancorosso per la prossima stagione sportiva e ha anche un’opzione per quella successiva, nel caso gli rimanesse la voglia di scendere di nuovo in campo.

Ad annunciarlo, con tutti i crismi, è la società del presidente Vittorelli che ufficializza oggi una trattativa durata un paio di settimane alla quale – lasciatecelo dire con una punta di orgoglio – VareseNews ha dato credito fin da subito, fin dalla prima “apertura” riportata in una intervista al Corriere della Sera.

Scola quindi darà l’assalto da Varese alla sua quinta Olimpiade, alla quale l’Argentina è qualificata grazie all’eccezionale secondo posto ai Mondiali 2019 nei quali “el General” è stato tra i migliori in campo tanto da meritare l’inserimento nel miglior quintetto della manifestazione. Con il pivot sudamericano, la Openjobmetis ha ora una stella globale che, a dispetto dell’età, può dare ancora tanto a questa squadra e a questo sport.

«Siamo orgogliosi di poter aggiungere alla già gloriosa storia di Pallacanestro Varese un giocatore del calibro di Luis Scola – è la dichiarazione ufficiale di Andrea Conti che, con Toto Bulgheroni e Attilio Caja ha condotto la trattativa – Crediamo fortemente che la sua presenza possa servirci sia in campo, da un punto di vista tecnico, che, soprattutto, fuori, grazie alle sue innate doti carismatiche e di leadership che ha sempre dimostrato. Anche in questo caso, è d’obbligo il ringraziamento nei confronti della proprietà, composta da “Varese nel Cuore” e “Il Basket Siamo Noi”, il gruppo “Orgoglio Varese” e tutti gli sponsor che gravitano intorno al nostro mondo».