Mario Merlo, una vita per la sicurezza: Varese lo ricorda con la quarta edizione della sua borsa di studio

Si è tenuta oggi ,4 marzo 2025, presso la Sala riunioni della Questura di Varese la presentazione della quarta edizione della borsa di studio istituita dall’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) Sezione di Varese, in memoria del commendatore Mario Merlo, fortemente voluta in suo onore dalla famiglia: la presentazione è avvenuta alla presenza tra gli altri del Questore Carlo Mazza, del figlio Antonio Merlo e del presidente di ANPS Varese Agostino Scuncia.

«È ormai una consuetudine della festa della polizia questo concorso – ha sottolineato il Questore Carlo Mazza – E’ importante ricordare il ruolo che il cavalier Mario Merlo ha avuto nella storia della polizia di Varese, e dare un messaggio ai ragazzi figli dei poliziotti, creando un legame particolare con la nostra associazione. Daremo ampio risalto alla premiazione in occasione della festa della polizia, il 10 aprile prossimo»

Mario Merlo, nato a Busto Arsizio nel 1927, ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e all’imprenditoria. Entrato giovanissimo nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ha prestato servizio fino al 1956, assimilando valori fondamentali come il senso del dovere e la fedeltà allo Stato. Nel 1957 ha intrapreso la carriera nel settore della vigilanza privata, fondando un noto gruppo di vigilanza e ottenendo numerosi successi. Negli anni ’80 è divenuto presidente dell’A.N.P.S. di Varese, incarico che ha ricoperto con dedizione per circa 30 anni. Nel 1980 è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica e nel 2005 l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo ha nominato Commendatore.

La borsa di studio è riservata ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, nonché ai soci A.N.P.S. delle Sezioni di Varese e Gallarate, con l’obiettivo di promuovere l’educazione scolastica e universitaria.

«Uno dei valori più importanti per mio padre era quello della famiglia e della crescita dei figli, il concorso incarna un suo valore fondamentale ed è per noi un onore poter commemorare papà – ha spiegato il figlio, Angelo Merlo – È stato per quasi 40 anni presidente dell’associazione»

Le domande di partecipazione alla borsa di studio vanno inviate in allegato al bando a francesco4.pino@poliziadistato.it, entro le 23.59 del 31 di marzo, e dovranno seguire questi temi: «La prima traccia, quella per le scuole medie, è un disegno a tema “Città sicura”: dovranno disegnare quello che ha loro evoca questa idea tracce – ha svelato il vicequestore Francesco Pino – Le studenti delle superiori si cimenteranno invece con un testo scritto dal titolo “Sicurezza e fake news come difendersi dal web” (in un massimo di 1500 battute), Infine gli universitari potranno realizzare un vieo sul tema “città sicura”: saranno possibili interviste e cortometraggi e in ogni caso qualunque cosa che possa rendere la loro idea di città sicura».

I primi tre lavori selezionati – che riceveranno 1200 euro per gli studenti universitari, 1000 euro per le superiori, 800 euro per le medie – saranno premiati durante la celebrazione della Festa della Polizia, che quest’anno si terrà il 10 aprile presso le Ville Ponti di Varese.