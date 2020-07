Voglia d’estate e suoni del Mediterraneo, a Villa Toeplitz il concerto de Il Cairo

Quinto appuntamento con Radio Biumo Live, il format dell’estate 2020 promosso da Coopuf IC, Madboys E&C, Pola 34 Studio Video e La Mossa, che omaggia i programmi musicali cult degli anni novanta. Tra chiacchiere da bar, interviste e concerti, prosegue la musica dal vivo e in streaming / diretta sui social.

Giovedì 30 luglio si torna al Tennis Bar di Villa Toeplitz per incontrare altri due progetti interessanti del panorama musicale italiano.

Sul palco Jurijgami e Il Cairo. A dare il via alla serata, Jurijgami cantante e chitarrista di chiara matrice itpop, con un repertorio che strizza l’occhio al rap e alla trap. Dopo la pubblicazione dei primi due singoli, apre il concerto di Calcutta a Bruxelles nel maggio 2019. Ha appena pubblicato il nuovo singolo “Stati Uniti Mai”, che anticipa il nuovo album in uscita prossimamente per Universal Music.

Il Cairo è odore di porto, di reti da pesca, è il sale sulle braccia, nei capelli. È la macchia mediterranea, la sabbia, i pini marittimi, il neon dei kebab, il curry, la curcuma, lo zafferano. I capelli rasati, il gel in testa, i tatuaggi, è una croce copta, un grembiule sporco di farina, un segno del costume, i calli sulle mani. Una palma nana, una altissima, un vivaio, una pianta grassa, una duna al vento con le canne che si agitano. Il Cairo è un amo che si conficca nella bocca di un’orata, di uno sgombro. Un pesce spada che salta fuori dall’acqua. Una maraca, una marimba, un bongo, una kabasa, un ventilatore acceso tutta la notte. Il Cairo è l’afa, è i ventagli che si muovono nelle messe d’estate, l’asfalto che si scioglie e cola giù dai marciapiedi. Il Cairo suona pop mediterraneo.

Inizio ore 21.30 circa. Biglietti disponibili in prevendita (fortemente consigliata) su www.eventbrite.it.