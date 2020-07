I volontari dell’UST vegliano sulla sicurezza della funicolare

Comodità, panorama e, ora, anche sicurezza totale. Avt e UST, Unità di Soccorso Tecnico hanno sottoscritto un accordo per garantire i servizi di soccorso in urgenza della funicolare varesina.

Non si tratta di episodi di emergenza che vedono coinvolte le forse di soccorso deputate quali vigili del fuoco o ambulanze del 118: « In caso di interruzione della corsa di una cabina – spiega Davide Piovesan responsabile della formazione e della scuola di UST Varese – interveniamo noi per permettere l’evacuazione in sicurezza. Parliamo soprattutto di persone disabili o anziane che non possono percorrere la via autonomamente».

La funicolare è un trenino che risale la costa della montagna ma lungo un binario a terra: « In genere, i presenti possono scendere ed evacuare la cabina senza rischi – commenta Amedeo Taddei presidente di AVT che gestisce il trenino del Sacro Monte – ma in caso di persone con difficoltà a spostarsi, allora intervengono gli uomini dell’UST adeguatamente attrezzati per aiutare tutti i presenti a raggiungere la più vicina stazione».

L’accordo, nato da un rapporto avviato qualche anno fa durante un’esercitazione congiunta tra UST e vigili del fuoco, completa anche dal punto di vista normativo il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Nell’accordo siglato inoltre, UST mette a disposizione le proprie competenze e conoscenze nel campo del primo soccorso: « La funicolare, pur essendo cittadina , è un po’ periferica – commenta Piovesan – quindi i nostri corsi permetteranno al personale di essere indipendente nelle attività di primo intervento. Inoltre , attraverso un collegamento diretto, noi siamo disponibili a intervenire nei momenti di maggior flusso turistico per risolvere le piccole criticità che potrebbero insorgere. La nostra sede è alla Rasa e ci mettiamo davvero poco a salire al Sacro Monte».

La presentazione dell’accordo è stata l’occasione per presentare il trenino a fune e il borgo del sacro Monte al prefetto Dario Caputo. Accompagnato dal Sindaco Davide Galimberti, il Prefetto ha visitato la stazione della funicolare e la sala macchine e poi è salito al borgo ammirando il panorama.