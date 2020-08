1 agosto 2020, il giorno più caldo dell’anno (per ora)

Oggi è stato il giorno più caldo dell’anno. Lo certifica il Centro Geofisico Prealpino, diffondendo il dato delle temperature massime registrate nel corso della giornata di sabato 1 agosto.

La temperatura più elevata si è registrata a Busto Arsizio con 38 gradi mentre la più fresca in Forcora con 26,9 gradi. Nell’immagine si possono vedere tutte le stazioni della rete meteoclimatica del Varesotto. Temperature che, nel complesso, vengono definite “le temperature più alte del 2020”.

Nello specifico di Varese “il termometro è salito fino a 34.9°C che è un valore notevole per la nostra città ma non eccezionale. In altre 16 giornate, tutte successive al 1983, la temperatura massima ha superato i 35°C. Il record spetta al 27 giugno 2019 con 36.8°C”.

Questa ondata di calore comunque non durerà molto. Tra domenica e lunedì sono infatti annunciati temporali che, proprio per le condizioni di queste giornate, si preannunciano di forte intensità.