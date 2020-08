Airbnb guarda a Wall Street, presentati i documenti per la quotazione

Dopo i mesi più duri per il settore, Airbnb guarda di nuovo a Wall Street. Alle spalle il difficile periodo del lockdown, la società, colosso del mercato degli affitti turistici a breve termine, ha annunciato di aver consegnato alla Securities and Exchange Commission (SEC) i documenti per la quotazione iniziale in borsa.

Sembra così essere superato il periodo più drammatico che ha portato l’azienda a tagliare il 25 per cento del proprio personale, per un totale di circa duemila lavoratori.

La società è stata valutata 18 miliardi di dollari, la metà del valore che aveva nel 2017.