Auto contro moto a Rescaldina, motociclista in pronto soccorso

Incidente questa mattina, 26 agosto, in via Dante Alighieri a Rescaldina. Poco prima delle 8.30 un motociclista è rovinato a terra, senza gravi conseguenze, dopo il contatto del mezzo con un’auto. La moto è andata quindi a sbattere contro il paraurti di un furgone.

I soccorritori della croce rossa che hanno portato il 42enne in codice giallo in pronto soccorso. Sul posto la polizia locale per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.