Coda per la scelta del medico di base al poliambulatorio di viale Monte Rosa, interviene la Polizia

Una coda lunghissima davanti al poliambulatorio dell’Asst Sette Laghi di via Monte Rosa, sotto il caldo sole di un venerdì di giugno, ha esasperato non poco le decine di cittadini che hanno dovuto attendere a lungo principalmente per la scelta/revoca del medico di base.

L’attesa e il caldo hanno fatto pensare a qualcuno che con l’intervento della Polizia gli impiegati al lavoro negli uffici si sarebbero dati una mossa. L’intervento della Volante, proveniente dalla vicina questura, c’è stato e agli agenti è stato affidato il compito di mediare tra cittadini e operatori allo sportello per far scendere la tensione. Molti sono stati invitati a seguire la procedura on line (qui la pagina dove è possibile farlo) e così il numero delle persone in attesa è diminuito.