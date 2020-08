Compagnoni: “Bisogna ampliare il numero di classi di prima media a tempo normale “

Franco Compagnoni, medico e candidato sindaco per la lista “Sogno di Frontiera”, interviene in merito alla necessità di ampliare il numero di classi di prima media a tempo normale dell’Istituto Comprensivo di Luino.

«La lettera inviata dal sindaco Andrea Pellicini al Provveditore varesino, professor Giuseppe Carcano, è decisamente condivisibile e sostenibile perché raccoglie istanze e preoccupazioni della dirigente scolastica professoressa Menditto, di tutto il corpo docenti dell’Istituto Comprensivo luinese e, non ultimo, di molte famiglie che invieranno i propri figli a scuola. La finalità comune è che si arrivi a autorizzare una quarta classe di prima media a tempo normale che permetta di avere un numero di alunni compatibile con i protocolli di sicurezza e salute pubblica in tempo di Covid-19. A riguardo dell’attesa ripresa scolastica, ormai prossima, con le incognite che presenta tale tendenza di ritorno alla normalità, è indispensabile e necessario che si giunga ad una sintesi costruttiva che consenta di produrre una soluzione ragionevole a tutela della salute degli studenti, del docenti e del personale scolastico e para-scolastico e di tutti gli attori coinvolti. Anche io confido con certezza nella piena sensibilità del provveditore Professor Carcano sulla problematica, auspicando qualsiasi tipo di azione concreta istituzionale congiunta affinché l’istanza della scuola possa essere accolta».

VAI ALLO SPECIALE ELEZIONI