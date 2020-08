Cortisonici: questa sera seconda somministrazione

Questa sera venerdì 28 agosto, seconda somministrazione del concorso Cortisonici 2020, alle 21.00 alla Tensostruttura dei Giardini Estensi. Cambio di programma per Inferno, che si svolgerà sotto la tensostruttura dei Giardini Estensi dopo la proiezione dei corti in concorso: nove le pellicole estreme, deliranti e difettose della sezione infernale, presentate come di consueto da Andrea Minidio e Paolo Matteazzi.

Sono ancora aperte le prenotazioni invece per l’incontro “Il giorno in cui arrivarono Heidi e Goldrake”, in programma sabato 29 agosto alle ore 17.45 sempre nello spazio della tensostruttura dei Giardini Estensi, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Varese all’interno degli eventi #INBliblioteca.

INFO PRENOTAZIONI:

Anche chi non è riuscito a prenotarsi potrà assistere alle proiezioni: l’organizzazione ha tenuto una cinquantina di posti a disposizione, fino ad esaurimento dei posti previsti. In questo caso priorità a chi prima si presenterà presso la tensostruttura dei Giardini Estensi.

Chiusura dell’ingresso per i prenotati: 5 minuti prima della proiezione. Nel caso siano presenti ancora posti liberi verrà consentito l’ingresso anche alle persone che non hanno prenotato.