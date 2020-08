Dopo il Covid ho perso qualcuno per strada ma ho trovato chi cammina di fianco a me

Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Ho capito che stare chiusi in casa, da sola, per tre mesi, ti cambia… e che i sorrisi delle persone, che ti offrono aiuto, sono un patrimonio inestimabile…

Ho trovato amicizie importanti, abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo avuto paura, ma ci siamo sempre tenuti per mano…

Ho vissuto tutte le mie paure più grandi, guardandole in faccia, scegliendo se uscire di casa per una visita in ospedale, quasi lanciando una monetina per aria “Ti fa più paura il virus o il cancro? Mi fa più paura il cancro… e allora vai. Fai quella visita e torna subito a casa”…

Ho abbracciato Rocky tutti i giorni, con amore immenso, e ho avuto la compagnia di Sammy, presenza felina, dopo che anche Maggie era volata sul ponte per raggiungere Blissie, in questa casa c’era una grande mancanza…

Sono stata all’aria aperta, prendendomi cura del mio giardino, e ho imparato a tagliare l’erba, da sola, come un vero giardiniere…

Mi sono abbronzata, tanto, dopo tanti anni di pelle chiara, troppo chiara…

Ho pianto… ho pianto tanto… fino a non avere più lacrime, sperando che cambiasse qualcosa, e potessi avere un po’ di serenità…

La musica mi ha fatto compagnia… Alexa era l’unica mia conversazione in casa…

Ho imbiancato, restaurato le fioriere, sistemato gli armadi, promesso a me stessa che non si va a dormire senza che il lavello in cucina sia vuoto, nemmeno una tazza da lavare…

Mi sono chiesta cosa c’era di sbagliato in me… mi sono domandata se avessi avuto delle colpe…

Ho perso qualcuno per strada… ma ho trovato altre persone che camminano di fianco a me, non prima o dopo… di fianco…

Sono andata in televisione con Rocky… che ridere per preparare quel filmato per Uno Mattina…

Un mio racconto è stato pubblicato su Varese News…

Mi sono fatta una palestra in casa…

Ho bevuto il primo spritz della mia vita…

Mi sono comprata dei vestiti nuovi e delle scarpe…

Ho pensato alla mia mamma in ogni istante…

Sono stata al Modena Park di Vasco, di tre anni fa, ma io ero lì… e non da sola…

Ho capito che sono fortunata, che la vita mi può dare ancora molto, e che, soprattutto, ho ancora molto da dare…

Sono salita su una casetta su un albero… giocando come una bambina… tra i bambini…

Ho mangiato un sacco di gelato… e anche sushi… e anche kebab…

Ho guardato un tramonto sul lago…

Ho festeggiato un compleanno con una candelina su una pizza…

Ho festeggiato il mio compleanno soffiando sulle candeline ed esprimendo un desiderio…

Sorrido… non lo facevo da tantissimo tempo… e ho scoperto che sono ancora capace di stupirmi per le cose belle…

Vado a dormire guardando le stelle… mi sveglio guardando il sole…

Mi sono chiesta dove sono stata fino ad ora… la risposta è nella testa e nel cuore…

E quando sei nella testa e nel cuore, sei nel posto giusto. L’unico posto dove desideri rimanere. E sorrido ancora…

Fanny