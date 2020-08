Elisoccorso a Caldè per una 19enne ferita al tallone da un’elica

Infortunio in acqua per una ragazza di 19 anni che stava facendo il bagno nelle acque del Lago Maggiore a Castelveccana in località Caldè.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazza, una turista tedesca nata nel 2000, è stata colpita al tallone dall’elica in movimento di un natante.

La giovane ha riportato una profonda ferita per la quale è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Bergamo.

La 19enne, curata dai sanitari della Croce Rossa di Luino, è stata successivamente trasportata in all’ospedale in codice giallo.