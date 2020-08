Fondi ai comuni per il mancato gettito dovuto al coronavirus, ecco la mappa

Il comune che ha ricevuto la cifra maggiore, almeno pro capite, è Tronzano Lago Maggiore. Qui i fondi erogati dal governo per far fronte alla riduzione delle entrate dei comuni dovuta alla pandemia sono pari a 116,92 euro pro capite. Se si guarda ai numeri assoluti, la somma più alta riguarda Varese, cui sono stati destinati 5,8 milioni di euro. Seguono Busto Arsizio con 3,4, Gallarate con 2,8 e Saronno con 2 milioni di euro. Varesenews ha raccolto i dati e li ha rappresentati su questa mappa:

Più un comune tende al rosso, maggiore è la somma pro capite ricevuta. Cliccando sul territorio di un comune si apre un pop-up che indica la cifra pro capite e quella assoluta stanziata dal governo.

Come detto, questi fondi sono legati allo stanziamento complessivo di 3,5 miliardi di euro destinato agli enti locali, necessario per far fronte alla contrazione delle entrate dovute alla pandemia. Ad esempio per quella parte delle entrate, l’addizionale Irpef, legata al reddito delle persone fisiche. Reddito che a causa delle misure di lockdown, basti pensare a professionisti e commercianti, ha subito delle contrazioni, che il governo ha voluto compensare con questo stanziamento.

Si ringrazia il collega dell’Eco di Bergamo Isaia Invernizzi per aver fornito i dati.