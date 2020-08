Forti temporali in arrivo, allerta arancione in Lombardia

La protezione civile regionale ha diramato per la serata di oggi un’allerta arancione per temporali forti e gialla per rischio idrogeologico estesa alla provincia di Varese e all’area dei laghi.

LE PREVISIONI

Dalle 23 circa di stasera e fino al primo mattino di domani il bollettino evidenza un’alta probabilità di temporali forti sui settori nordoccidentali, con parziale interessamento anche della fascia pedemontana e alta pianura occidentale. Dal mattino di domani e fino alle ore 14 circa, irregolare estensione dei fenomeni intensi al resto della regione, con alta probabilità di temporali forti anche sui settori prealpini centro-orientali e pianure limitrofe.

Nel pomeriggio nuovo impulso temporalesco, con temporali forti possibili ovunque, ma con probabilità maggiore sui settori precedentemente citati e sul resto della pianura. Nel corso della giornata, la maggiore insistenza dei passaggi temporaleschi su alcune aree porterà anche a possibili accumuli di pioggia significativi, in particolare sui settori occidentali della regione. Dal pomeriggio venti moderati da est in pianura, da moderati a forti da sudovest oltre i 500-700 metri slm, fino a molto forti in alta quota (2000-3000 metri). Forti raffche diffuse durante i passaggi temporaleschi, anche in presenza di grandine.