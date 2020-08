Gallarate, confermati i parcheggi gratis per una settimana

Rinnovato il provvedimento dei parcheggi gratis nella settimana centrale di agosto a Gallarate. Il sindaco Andrea Cassani ha confermato la sospensione dell’obbligo del pagamento nelle aree delle cosiddette ‘strisce blu’ dal 10 al 14 agosto. Il 15 è Ferragosto e il 16 è domenica: va da sé che il pagamento sarà sospeso anche per quei giorni, senza l’obbligo di esporre il tagliando.

La sosta dei veicoli in quei giorni, come comunicano la Polizia Locale e la Protezione Civile, sarà a tempo indeterminato. Il provvedimento verrà indicato con la modifica della segnaletica verticale e apposito avviso da apporre sui parcometri.

La misura era già stata presa dall’amministrazione negli anni scorsi «per dare un segnale di attenzione nei confonti di chi non va in vacanza e intende trascorrere del tempo nel centro cittadino. Ma anche nei confronti dei negozianti che non chiuderanno la loro attività”. E quest’anno potrebbe avere un accoglienza diversa: se è vero che già da qualche anno Gallarate non si svuota più completamente nella settimana di Ferragosto, quest’anno si potrebbe vedere una situazione inedita, considerata l’estate anomala che stanno vivendo i cittadini per via dell’emergenza Covid.