Il Greina trail ritorna in versione ridotta

Per i corridori pronti a mettersi alla prova domenica 23 agosto in Canton Ticino ritornerà il Greina trail. La gara di corsa in montagna si svolgerà in versione ridotta, ma inaugurerà un nuovo percorso.

Al posto delle tre gare tradizionali, l’edizione 2020 del Greina trail si disputerà lungo la salita del Vertical töira, che da Campo Blenio si arrampica verso il Pizzo Rossetto a 2.097 metri. Un percorso lungo 4,5 chilometri per un totale di 900 metri di dislivello.

Ad attendere i corridori in vetta ci sarà un punto ristoro dove rifocillarsi dopo la fatica. A disposizione degli atleti ci sarà anche un bus-navetta – in zona Predasca – per tornare a valle.

In questi tempi così difficili, il Greina trail insieme al Vertical sanbe e alla Claro Pizzo hanno deciso di unire le forze e lanciare una nuova iniziativa per rendere più interessante la partecipazione a queste tre gare di corsa in montagna e lanciare un messaggio di amicizia. Gli organizzatori hanno infatti deciso di mettere in palio un premio per i due atleti (un uomo e una donna) che si distingueranno lungo tutte e tre le gare.

A differenza degli anni scorsi, non ci si potrà iscrivere al Greina trail sul posto, ma bisognerà registrarsi online. Per trovare maggiori informazioni su come iscriversi e sul regolamento è possibile visitare il sito web dell’associazione a questo link.